L’eccezione è stata sollevata al tribunale di Lagonegro dall’avvocato Antonio Boccia

La Basilicata prima regione a sollevare un’eccezione di incostituzionalità alla legge numero 3 del 2019, detta spazzacorrotti. Il dispositivo, emesso dal Tribunale di Lagonegro, in data 22 ottobre scorso, ha disposto la sospensione del procedimento penale in corso e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale a seguito di un’eccezione per un arresto legato alla normativa anticorruzione (legge numero 3 del 2019- “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”), detta anche legge spazzacorrotti. Il procedimento penale sottoposto a sospensione aveva per oggetto l’arresto di A. M.,66 anni, di Lauria, a seguito di una condanna per il reato di peculato.

La donna arrestata venne condannata a marzo scorso, per un reato commesso nel 2014: cioè prima che la norma entrasse in vigore. Una norma, non applicabile al caso e con margini evidenti di incostituzionalità che l’avvocato Antonio Boccia, cassazionista, ricercatore universitario di diritto all’estero, ispettore per la soprintendenza archivistica della Basilicata sin dal 2007, ha eccepito davanti al tribunale. “Intanto la legge – precisa l’avvocato Antonio Boccia –raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - non ha previsto una fase transitoria di applicazione, perciò si può parlare di non applicabilità della norma per questo caso specifico, ma soprattutto di "non costituzionalità" della Spazzacorrotti”. Questione piuttosto complessa, in quanto la Procura della Repubblica ha proceduto all’arresto in base ad una norma specifica e recente, ossia la legge numero 3 del 2019.“Ho eccepito al collegio – sottolinea l’avvocato Antonio Boccia - la incostituzionalità della legge cosiddetta Spazzacorrotti in rapporto all’articolo 3 del dettato costituzionale che appare violato nella parte in cui la legge crea delle disparità”. Il tribunale di Lagonegro composto dai giudici Nicola Marrone, Filippo Lombardi e Giusy Viterale, aderendo alla eccezione sollevata, ha disposto la trasmissione, alla Corte Costituzionale, degli atti e disponendo la sospensione del procedimento penale. “Personalmente resto fiducioso sul buon esito della procedura – ha concluso l’avvocato Boccia- perché ritengo che la legge impugnata è incostituzionale e dunque dovrà necessariamente essere modificata dal legislatore”. Se venisse accolta l’eccezione, il legislatore, probabilmente, sarebbe chiamato a rivedere la parte della legge sottoposta al giudizio dei giudici della Consulta. Una bella notizia che fa risaltare di come la Basilicata abbia valenti studiosi di diritto.

Oreste Roberto Lanza