I controlli antidroga sono stati estesi in tutto il territorio del Senisese

Nell’ambito di controlli sul territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Senise, in particolare del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne, residente nel leccese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre a Noepoli, i Carabinieri della locale Stazione, per lo stesso reato, hanno deferito in stato di libertà un 26enne e un 31enne del materano. A Terranova del Pollino, i Carabinieri, al di fuori del centro abitato, intorno alle 7 del mattino, sono intervenuti in un immobile in disuso, di proprietà comunale, al cui interno di stava svolgendo una festa non autorizzata, organizzata in occasione di “Halloween”, i cui partecipanti, una ventina di persone, tutte successivamente identificate, sono risultate provenire dalla Puglia, dal materano e potentino.

Nella circostanza, mentre i festeggiamenti venivano accompagnati dalla musica, gli operanti hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti del 26enne, dimorante nel leccese, il quale è stato sorpreso in possesso di 9 grammi di “ecstasi”, suddivisi in 23 dosi già confezionate, 4 di “marijuana”, una macchinetta trita “marijuana” e 205 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio della droga. Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato arrestato.Nel corso delle verifiche sul conto degli altri presenti, su due di loro, un 21enne del materano e una 23enne del tarantino, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 grammo di stupefacente del tipo “speed” e 1 di “ketamina”, in pillole, mentre la ragazza deteneva 1 grammo di “hashish”. I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. Qualche ora prima, nell’ambito dei controlli, a Noepoli, i Carabinieri della locale Stazione, lungo la S.S. 742 “Sarmentana – Sinnica” hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare su di un’autovettura su cui stavano viaggiando il 26enne e il 31enne che vivono nel materano.

Nell’occasione, all’interno dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5 grammi di “cocaina”, confezionati e suddivisi in 6 dosi, per cui i due occupanti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Emblematico, in siffatte circostanze, è il risultato conseguito dai Carabinieri di Senise, i quali si sono imbattuti in un mix di droghe, quelle sequestrate, alcune di esse rinvenibili meno usualmente, come, nel caso di specie, le tipologie di origine sintetica, vale a dire lo “speed”, la “ketamina” e l’“ecstasi”.