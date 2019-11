Si era allontanato senza alcuna autorizzazione da una comunità terapeutica

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza e della Stazione di Ruoti, agli ordini del Capitano Alberto Calabria, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne residente nel Potentino ritenuto responsabile dei reati di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare i Carabinieri durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio nella notte, hanno avviato immediate ricerche per rintracciare l’uomo che, a Potenza, si era allontanato senza alcuna autorizzazione da una comunità terapeutica di recupero presso la quale era sottoposto agli arresti domiciliari. I militari lo hanno ritrovato in un bar e opponendo resistenza, ha morso alla mano un Carabiniere, che ha riportato lievi lesioni. Una volta immobilizzato, è stato arrestato.