Un appello a tutte le forze politiche affinché siano disponibili ad affrontare i problemi del settore

«La crisi del settore dell'informazione è ormai molto grave in Italia, ma lo è ancora di più in Basilicata, dove diventa sempre più difficile affermare i diritti di quanti lavorano, spesso in maniera precaria, per portare nelle case dei lucani una informazione completa e costante su quanto avviene nella nostra regione dove riscontriamo un atteggiamento di indifferenza e a volte di ostilità da parte delle istituzioni». È la denuncia di Angelo Oliveto, presidente dell'Associazione della Stampa di Basilicata, e Domenico Sammartino, presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti. «E questo – aggiungono – si vede anche dalla poca considerazione che si ha della informazione istituzionale: il governo regionale non ha ancora spiegato come intende regolare la materia della comunicazione pubblica e non ha ancora aperto il confronto con il sindacato e l'Ordine dei giornalisti; il Consiglio regionale ha fatto un bando per il nuovo responsabile dell'ufficio stampa che, per come è stato concepito, sembra più attento a qualche aggiustamento burocratico che a valorizzare la professione giornalistica e soprattutto potrebbe creare seri problemi di funzionamento all’ufficio stampa.

Un fatto è certo: a pochi metri di distanza, in due pezzi della stessa Regione (Giunta e Consiglio), si applicano regole diverse. E questo non è un bene per l'istituzione e per il lavoro dei giornalisti degli uffici stampa». Per questo, aggiungono i rappresentanti di Ordine e Assostampa, «ci rivolgiamo nuovamente al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, al presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, e a tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, affinché siano disponibili ad affrontare, nelle sedi e nelle forme istituzionali deputate, i problemi del mondo dell'informazione confrontandosi con i rappresentanti della categoria giornalistica (sindacato e ordine, in primo luogo) e ascoltando le ragioni dei giornalisti che da molti anni lavorano negli uffici stampa della Regione, al fine di garantire alla comunità lucana un'informazione continua, completa e di qualità».