In seguito al ferimento a colpi d’arma da fuoco di due uomini il 10 ottobre scorso

A seguito di proposta avanzata dalla Squadra Mobile di Matera ed a seguito di ulteriore attività istruttoria effettuata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Matera, il Questore della provincia di Matera Luigi Liguori ha emesso il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25.08.1991 nr. 287, per giorni 15, ai sensi dell’Art. 100 T.U.L.P.S. per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nei confronti del titolare della autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dell’esercizio commerciale bar/paninoteca denominato “Sandwich Beach 2” ubicato in Via Salerno, del Comune di Policoro.

La finalità precipua perseguita dall’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza è quella di sanzionare non solo l’eventuale condotta del gestore o dei soci di un pubblico esercizio per aver commesso dei reati o per aver consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico ma anche quella di impedire, con la chiusura temporanea del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. La richiesta di applicazione della sopra citata misura scaturisce dai numerosi elementi di valutazione emersi nel corso delle attività successive al noto grave fatto di sangue verificatosi nella serata dello scorso 10 ottobre 2019 a Policoro (MT) allorquando due soggetti pregiudicati venivano gravemente feriti a seguito dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

All’esito delle attività d’indagine conseguenti al citato ferimento la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza aveva disposto il Fermo di indiziato di delitto nei confronti di un pregiudicato del luogo, parente del titolare dell’esercizio commerciale bar/paninoteca denominato “Sandwich Beach 2”, ritenuto responsabile di duplice tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e ricettazione, tutti aggravati dall’aver agito con le modalità di cui all’art. 416 bis c.p.. Al Sindaco del Comune di Policoro è stata, altresì, richiesto di valutare la revoca delle seguenti autorizzazioni:

1. Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata in data 02.12.2010.

2. Autorizzazione Paesaggistica per l’installazione di 2 gazebo rilasciata in data 14.04.2014.

3. Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A. edilizia) del 20.05.2014.