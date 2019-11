Nel rocambolesco inseguimento l'auto avrebbe colpito in pieno una pattuglia in sosta

Incidente mortale questa mattina all'alba sulla Sinnica nei pressi dello svincolo per Policoro. A perdere la vita un 43enne che viaggiava sulla sua automobile, e che per sfuggire ad un controllo dei Carabinieri avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi a scontrare con un'altra auto delle forze dell'ordine che si trovava sulla Sinnica in una piazzola di sosta, forse per intercettare il fuggitivo.

Nel rocambolesco inseguimento l'auto avrebbe colpito in pieno la pattuglia in sosta, con i due Carabinieri che avrebbero evitato l'impatto, gettandosi a terra e riuscendo a salvarsi. Sul posto la Polstrada e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso adesso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto si è appreso, in precedenza l'uomo non si era fermato a un altro posto di blocco e aveva cominciato la sua fuga.