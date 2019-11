Era in fuga dopo aver tentato il furto ad uno sportello del bancomat di Valsinni

E' morto sul colpo Giuseppe Adduci, 43enne di San Giorgio Lucano, dopo un lungo inseguimento da parte dei Carabinieri sulla statale Sinnica alle 4.00 circa di questa mattina. Era in fuga dopo aver tentato il furto ad uno sportello del bancomat di Valsinni. I Carabinieri lo hanno intercettato ma lui incurante del pericolo è riuscito a sfuggire a due posti di blocco. Fatale è stato l'impatto con una pattuglia che lo aspettava quasi all'imbocco per la Statale 106.

Nella rocambolesca fuga l'auto ha colpito in pieno la pattuglia in sosta, con i due Carabinieri che hanno evitato l'impatto, gettandosi a terra e riuscendo a salvarsi. L'uomo è morto, invece i due militari sono stati trasportati all'ospedale di Policoro con ferite varie, ma in buone condizioni. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Le indagini sono seguite dalla Magistratura.