Fortunatamente per i cinque occupanti del veicolo solo un grande spavento senza danni personali

Nuovo incidente stradale causato dai cinghiali. E’ accaduto nella serata di ieri sulla Strada Statale 598 Fondo Val d’Agri, al km 112 direzione sud in territorio di Montalbano jonico. Coinvolta una Renault Megane con a bordo cinque persone, che si è trovata improvvisamente sulla propria marcia un grosso esemplare di cinghiale che ha attraversato la carreggiata. L'impatto purtroppo non è stato evitato.

Il grosso ungulato è morto sul colpo l’autovettura invece è stata completamente distrutta nella parte anteriore. Fortunatamente per gli occupanti del veicolo solo un grande spavento, senza danni personali. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Il traffico ha subito dei rallentamenti per permettere le operazioni di ripristino della carreggiata e del recupero del mezzo da parte della ditta Stigliano.