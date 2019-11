Due uomini a viso coperto si sono introdotti nella banca e minacciando i dipendenti hanno portato via l’incasso

Rapina questa mattina alla filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, situata in via Rossini, nei pressi della stazione ferroviaria a Scanzano Jonico. L'irruzione da parte dei malviventi è avvenuta attorno alle 09.30. Secondo quando si è appreso dalle prime informazioni, due uomini, con il viso coperto da passamontagna si sono introdotti nella banca e minacciando i dipendenti presenti, hanno portato via l’incasso custodito nella cassaforte.

Fortunatamente nessuno dei clienti presenti in quel momento nella filiale è rimasto ferito. Gli uomini si sarebbero poi allontanati a piedi riuscendo così a far perdere le loro tracce. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Policoro, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Claudio Sole