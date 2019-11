Maltempo con alta criticità idrogeologica sui settori orientali della Basilicata

A causa dell'allerta arancione per il maltempo con alta criticità idrogeologica sui settori orientali della Basilicata, nella giornata di domani le scuole resteranno chiuse in alcuni comuni dell'area sud:



Policoro

Nova Siri

Scanzano Jonico

Tursi

Pisticci

Montalbano Jonico

Pomarico

Marsicovetere

Elenco in aggiornamento. Il maltempo in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi, insisterà fino alla giornata di domani pomeriggio, con l'attenuarsi delle piogge dalla serata. Temperature in calo localmente anche di dieci gradi.