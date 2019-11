Lasciare entro le ore 22,00 le proprie abitazioni per recarsi presso familiari o amici

Il sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ordina ai cittadini residenti e domiciliati nella zona D.7 e zona agricola “case sparse” e nell’area delimitata tra Via Fiume, Via Piave, Via Trieste fino a Via Oberdan compresa, per un totale di circa 150 residenti e/o domiciliati (vedi allegata planimetria stralcio R.U.), di lasciare entro le ore 22,00 le proprie abitazioni

per recarsi presso familiari o amici qualora abbiano tale possibilità, e in mancanza recarsi presso la struttura “PALAERCOLE” sita in Policoro, in via Salvo d’Acquisto n.20 in prossimità del Municipio che sarà all’uopo allestita per detta emergenza. L’efficacia della presente ordinanza sino a nuova ordinanza sindacale.