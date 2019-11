Numerosi danni causati dal vento e dalla forte pioggia: alberi pericolanti, auto spostate dal vento e allagamenti

A seguito delle avverse condizioni meteo e del nubifragio che questa notte ha coinvolto anche la città di Matera la Protezione Civile Comunale ha attivato questa mattina il numero verde 800 262667 per raccogliere le richieste di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini. Si sta provvedendo ad effettuare la prima valutazione dei danni dopo l'allerta meteo codice arancione per la zona di Matera e di codice rosso per costa jonica materana.

Nella città di Matera il nubifragio ha creato scenari apocalittici, si registrato numerosi danni causati dal vento e dalla forte pioggia: alberi pericolanti, auto spostate dal vento, danni da allagamenti nella zona Sassi, ma anche in via Nazionale. Zona Villa Longo, in via Manzoni, San Pardo, via Cererie, via Giolitti e in altri punti critici della città. In particolare in via Nazionale il proprietario di una Fiat Panda a causa del vento e della strada allagata ha rincorso la sua autovettura, la quale ha cominciato a muoversi liberamente verso l'incrocio con via don Luigi Sturzo. In Piazza San Pietro è volato via un tre ruote e numerosi danni ha subito il muro che circonda la Piazza e che segue via Madonna delle Virtù. Alcuni danni sono stati subiti anche dal campanile della chiesa di San Pietro. Danneggiati numerosi locali del centro storico tra cui quelli siti a piano terra in via Bruno Buozzi, via Casalnuovo e via Ridola.

Nella zona più nuova della città, nella mattinata sono stati ritrovati: cassonetti della spazzatura rovesciati, scaraventati sulle strade e purtroppo anche su delle automobili, alberi abbattuti dal forte vento nella zona di via Nazionale, Serra Rifusa e Serra Venerdì. L'allerta meteo continua. La Protezione Civile sta lavorando senza sosta come anche i tecnici Enel che stanno ripristinando in città anche le diverse linee elettriche saltate, seguendo le priorità registrate.

Silvia Silvestri