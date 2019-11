La caduta di alcuni tralicci della corrente elettrica sta creando un black-out generale in zona lido

Continua l’emergenza maltempo a Policoro e nell’intero Metapontino. La spaventosa tromba d’aria della notte scorsa ha creato numerose criticità. Nella città jonica si fa la conta dei danni. La caduta di alcuni tralicci della corrente elettrica sta creando un black-out generale in zona lido. Le strade interessate dall’emergenza per la mancanza di energia elettrica sono: via Mascagni, via Fiume, via Piave, via Trieste fino a via Oberdan, quelle indicate nella ordinanza emessa dal sindaco Enrico Mascia.

Le famiglie residenti hanno chiesto agli uffici competenti i tempi di ripristino. Le varie richieste di aiuto agli uffici comunali sono al momento in fase di elaborazione a stretto contatto con gli uffici dell’Enel. Ieri il Sindaco aveva disposto l’ordinanza di evacuazione di oltre 142 persone che risiedono nella zona D e zona agricola “case sparse” in via precauzionale. Danni ingenti si sono avuti sulla strada che porta al Lido e nella zona di Marinagri. Nel frattempo domani ancora scuole chiuse a Policoro e Scanzano Jonico.

Oreste Roberto Lanza