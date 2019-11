Rinvenuti mobili in legno e plastica, pneumatici, elettrodomestici, oltre ad alcune lastre di eternit

A Metaponto, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato e messo in sicurezza, nel corso di un servizio di controllo del territorio teso alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, una discarica abusiva a cielo aperto, di circa 20 mq, situata in contrada Torremare, nei pressi dello scalo ferroviario. Sul posto i militari dell’Arma hanno rinvenuto rifiuti di vario genere, fra cui pattume domestico, parti di mobili in legno e plastica, pneumatici, elettrodomestici, oltre ad alcune lastre di eternit, altamente nocivo per la salute pubblica e che necessita di una particolare procedura per la raccolta e il successivo smaltimento.

Oltre ad attivare le indagini per cercare di rintracciare i responsabili, i Carabinieri hanno provveduto a delimitare l’area, segnalandola immediatamente alle autorità competenti per i provvedimenti del caso.