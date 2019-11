Un uomo di 58 anni è indagato per il reato di violenza sessuale

All’esito di attività investigativa diretta da parte di questa Procura della Repubblica, Agenti della Squadra Mobile di Potenza — Sezione Reati contro la persona, in danno dei Minori e Reati Sessuali – hanno dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip di Potenza, nei confronti di uomo di 58 anni, indagato per il reato di violenza sessuale di cui agli artt. 81 cpv e 609 bis, co. 1 e 2 n. 1 c.p. In particolare, l’attività d’indagine ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che con più azioni, anche in tempi diversi, abusando delle condizioni di soggezione ed inferiorità psicologica della persona offesa (trattandosi di una sua dipendente di anni 23, che lavorava nel suo negozio di parrucchiere) la costringeva a subire atti sessuali contro la sua volontà.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione di Potenza ove rimaneva ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente. L’attività d’indagine condotta da investigatori di Polizia specializzati per i reati di violenza domestica e di genere cd “codice rosso”, sotto la costante direzione di questa Procura, ha consentito non solo di porre fine ad una situazione divenuta intollerabile, ma anche di assicurare una concreta tranquillità alla ragazza.