Un pullman di linea della Sita di rientro da Potenza, ha subito un guasto improvviso sulla strada Statale 598 della fondo Valle dell'Agri nei pressi del bivio per Spinoso. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi verso le 15.45, come ci è stato segnalato da alcuni passeggeri a bordo.

Il mezzo di rientro dal capoluogo ha improvvisamente arrestato la sua marcia, per del fumo che fuorisciva dal motore. Fermo in una piazzola di sosta in attesa del pullman sostitutivo che ha riportato i passeggeri a destinazione. La linea ha subito un'ora di ritardo.