Coinvolta un auto con un uomo e una donna di origini pugliesi

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di oggi sulla Statale 106 in territorio di Metaponto al km 452 direzione Taranto. Ad essere coinvolta un Audi A4 station wagon che per motivi ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada andando a sbattere in modo accidentale contro le barriere spartitraffico.

A bordo un uomo e una donna di origini pugliesi che sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Policoro per accertamenti. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi e i Carabinieri della stazione di Metaponto. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire il recupero del mezzo da parte della ditta Stigliano.

Cla Sol