Potrebbero abbattersi temporali e precipitazioni piovose prolungate e di forte intensità con venti di burrasca

La direzione regionale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta arancione su tutto il territorio cittadino, nella giornata di domani, domenica 24 novembre 2019, per condizioni climatiche avverse e per rischio idrogeologico, idraulico e idrogeologico per temporali. Sulla città di Matera potrebbero abbattersi temporali e precipitazioni piovose prolungate e di forte intensità, accompagnate da venti di burrasca.

E’ auspicabile adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario, non percorrere, possibilmente, strade con sottopassaggi e non parcheggiare le auto in prossimità di alberi. E’ opportuno rimuovere gli arredi e gli oggetti non ancorati al terreno, disposti lungo le strade dei Sassi e del centro storico.