Aveva litigato con il compagno ed era andata via da casa portando con sé i tre figli piccoli: la polizia la ritrova alla stazione ferroviaria di Taranto. La giovane mamma si era allontana da Scanzano Jonico nei giorni scorsi. Il compagno aveva già sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri. La donna, appena trentenne, ha raccontato agli agenti di Polizia di essersi allontanata due giorni prima da casa dopo un litigio con il compagno, padre dei due bambini più piccoli.

I poliziotti, dopo un controllo nelle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno accertato che il compagno della donna aveva sporto denuncia di scomparsa della donna ai carabinieri di Matera e che il nucleo familiare era già seguito dai Servizi Sociali di quella provincia. Al momento i tre bambini, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali e del Tribunale dei minori, sono stati messi al sicuro in una struttura idonea per essere ospitati.