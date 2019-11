Sarebbero scappati subito dopo, forse disturbati da qualche passante

Tentativo di furto che non è andato a buon fine. E' accaduto questa sera a Senise, in via Madonna d'Anglona, poco dopo le ore 18.00. I malviventi avrebbero forzato un portoncino blindato d'ingresso di un'appartamento, ma senza successo. Sarebbero scappati subito dopo, forse disturbati da qualche passante, oppure dalla paura di essere scoperti dai proprietari, che al momento non erano presenti nella loro abitazione.

Ritorna quindi la paura dei furti nelle abitazioni nella cittadina sinnica, che ricordiamolo nel recente passato ha fatto registrare diversi casi, addirittura anche tre, quattro in una sola serata.