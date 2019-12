Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Lo scoppio della condotta dell’Ente Irrigazione ha provocato la chiusura della strada

A Senise è emergenza su una strada secondaria a causa dello scoppio di una condotta dell’acqua dell’Ente Irrigazione. La zona si trova in contrada San Filippo a confine con contrada Misossero, area nella quale si trovano diverse aziende agricole e abitazioni.

Lo scoppio della condotta ha provocato una voragine nella strada che rende impossibile il transito, tanto che la stessa è stata chiusa in via precauzionale. La chiusura crea non pochi disagi agli abitanti della zona, impossibilitati a raggiungere le proprie abitazioni e i propri terreni.

Fra Add