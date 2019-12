Uno dei due malviventi è stato subito bloccato mentre l'altro è riuscito a fuggire a piedi

Nel corso della nottata di sabato 30 novembre, a Craco, i Carabinieri del Comando Compagnia di Pisticci, hanno arrestato un giovane romeno 35enne, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I Carabinieri del Comando Stazione di Stigliano, infatti, nell'ambito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione dei furti nelle aziende agricole, hanno intercettato ed imposto l'alt ad un'auto sospetta, una Volkswagen Passat di colore rosso, con a bordo due individui che, non ottemperando all'indicazione dei militari, si è data alla fuga.

I Carabinieri pertanto si sono messi all'inseguimento dell'auto, coadiuvati dalle pattuglie dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Ferrandina, nel contempo allertate dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia. I malviventi, dopo aver tentato di far perdere le proprie tracce attraverso manovre pericolose ed il lancio, dall'auto in corsa, di taniche in plastica piene di gasolio, vistisi braccati anche dalle altre pattuglie, hanno imboccato una strada di campagna in agro del Comune di Craco, dove l'autovettura si è impantanata. Uno dei due malviventi è stato subito bloccato, mentre l'altro è riuscito a fuggire a piedi ed a far perdere le proprie tracce.

Dentro l'autovettura i Carabinieri hanno rinvenuto numerose taniche in plastica di varie dimensioni piene di gasolio agricolo, una pompa aspira liquidi dotata di batterie, varie attrezzature agricole, arnesi da scasso e due passamontagna. Il malvivente di origini romene è stato ristretto presso la casa circondariale di Matera, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria materana.