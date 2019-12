Quarto: una grande occasione per tutti, per il prodotto lucano, per il made in Italy

Nel Villaggio contadino Coldiretti organizzato in Basilicata, nell’incantevole Matera, tanti gli eventi, i dibattiti, le occasioni d’incontro caratterizzate da un unico denominatore: l’agricoltura, la sua voglia e capacità di progredire. Tanta anche l’attesa per le politiche di rilancio del Sud da sempre annunciate ma mai realizzate. Importanti le testimonianze dei due Ministri intervenuti all’evento. Con la presenza di decine di stand provenienti da ogni città d’Italia. La Coldiretti riporta un grande successo. Importanti per il territorio gli interventi e l’attenzione dei rappresentanti istituzionali e di Governo che il tutto ha richiamato. Il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, che dopo aver espresso solidarietà a Matera ed ai territori della provincia colpiti nei giorni scorsi da una terribile calamità atmosferica, ha dichiarato a chiare lettere l’importanza del settore agricolo per il rilancio dell’intera economia nazionale. Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che ha posto l’accento sulla necessità di realizzare in tempi brevi, progetti in ambito regionale alternativi all’estrazione ed alla produzione del greggio.

“L’iniziativa ha realizzato un connubio perfetto tra arte e mondo del lavoro, una simbiosi speciale tra cultura e politica agricola. L’evento caratterizzato dalla presenza di importanti personaggi del mondo della politica e dell’economia, ha registrato la presenza di migliaia di visitatori, che non hanno perso l’occasione di acquistare prodotti di elevata qualità provenienti da molte regioni italiane. Grazie ad un organizzazione perfetta, attenta ad ogni particolare, il mondo contadino ha potuto celebrare la sua festa – rende noto Piergiorgio Quarto presidente della terza commissione regionale alle attività produttive, territorio e ambiente - Il petrolio, secondo Di Maio, e le riserve di greggio sono destinate presto ad esaurirsi, non possono perciò continuare a rappresentare il futuro della Basilicata. La politica, invece ha bisogno di dimostrare concretamente maggior attenzione al mondo agricolo, spesso relegato ad un ruolo secondario, dimenticando l’importanza di proporre concrete risoluzioni ad alcune delicate problematiche come quella dei mutamenti climatici ed una lotta seria ai fenomeni batterici che continuano a devastare una moltitudine di piantagioni. Lo stesso intervento del presidente della Regione, Vito Bardi prezioso nel suo significato ha chiarito ‘apertis verbis’, come in una città come Matera, emblema del riscatto del Sud e della civiltà contadina, il sistema petrolio con le sue regole non può continuare a dettare legge. Ecco perché il nuovo esecutivo regionale di centrodestra sta dimostrando con i fatti la completa apertura ad una politica del cambiamento. Infatti, la Giunta regionale proprio nei giorni scorsi ha approvato e finanziato cinque progetti che riguardano le filiere nei settori ortofrutticolo e zootecnico”.Il villaggio Coldiretti di Matera ha rappresentato una grande occasione per l’intera regione, per il prodotto lucano, per il made in Italy, una grande opportunità per esportare, per fare conoscere a tutti i prodotti del territorio. L’educazione alimentare è la base necessaria ad un benessere psicofisico ideale. Le imprese vanno sostenute e stimolate a fare bene ed a rispettare l’ambiente. “Senza remore – continua Quarto - dobbiamo spingere per la conquista di altri importanti mercati, la Cina e l’India sono in attesa di apprezzare le nostre eccellenze. Nel contempo diventa importante avviare una politica di educazione all’alimentazione, che parta dai bambini per rendere partecipi, consapevoli tutti, affinché mangiare bene diventi identitario di mangiare sano, per far star bene anche il bilancio del nostro sistema sanitario”.Piergiorgio Quarto, Presidente provinciale e poi regionale della Coldiretti per oltre dieci anni ed oggi Presidente della terza commissione regionale alle attività produttive, territorio e ambiente, in un’ottica di bilancio di questo importante evento della Coldiretti a Matera, conclude: “dobbiamo porre l’accento sul ruolo decisivo che questa organizzazione occupa a livello di rappresentanza nel mondo agricolo, come struttura seria, credibile ed indispensabile per avviare una politica di rilancio nell’intero settore dell’agricoltura. Sono stato testimone in questi giorni a Matera di tante realtà apparentemente diverse, ma omogenee e sinergiche nell’idea di dare man forte ad un cammino di sviluppo per il mondo contadino, con tenacia e spirito di sacrificio nessun traguardo può essere precluso. Matera, con la sua storia, la sua voglia di rivincita, con la sua tenacia e costanza, rappresenta la miglior espressione, il messaggio giusto da proporre a tutti gli agricoltori. Il futuro è dalla nostra parte, non dimentichiamolo. Oggi tutti noi, lucani in particolare, operatori del mondo agricolo, siamo chiamati a fare impresa, valorizzando al massimo il nostro territorio, combattendo lo spopolamento, agevolando il cammino, la voglia, lo spirito di fare impresa delle giovani generazioni”.

Silvia Silvestri