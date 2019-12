I Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura 6 persone trovate in possesso di sostanza stupefacente

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nell'ambito dei predisposti servizi di controllo del territorio, tesi alla prevenzione e repressione dei reati nonché al pattugliamento del territorio sia nei centri abitati che nelle zone periferiche, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, per guida in stato di ebbrezza alcolica, ed inoltre hanno segnalato alla locale Prefettura, 6 persone, trovate in possesso di sostanza stupefacente, ritenuta per consumo personale. I Carabinieri nel perlustrare il proprio territorio, hanno conseguito i seguenti risultati operativi, ed in particolare:

- i militari della Stazione di Ferrandina, dopo aver fermato e sottoposto a controllo un 40enne del luogo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, hanno deciso di sottoporlo all'alcol test, poiché mostrava segni di alterazione psicofisica. Gli immediati risultati hanno confermato che i valori di alcol nel sangue superavano i limiti consentiti dalla legge, pertanto l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera per guida in stato di ebbrezza alcolica, la patente ritirata, e l'autovettura su cui viaggiava sequestrata;

- i Carabinieri dell'aliquota Radiomobile e della Stazione di Marconia, a seguito di controllo congiunto di numerose autovetture effettuato nella frazione di Marconia di Pisticci, hanno segnalato alla Prefettura di Matera due 30enni ed un 40enne, poiché sottoposti a perquisizione personale e veicolare, i primi due sono stati trovati in possesso di una piccola quantità di marijuana e di cocaina, suddivisa in dosi occultate nei propri indumenti, mentre il 40enne è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina ben occultata all'interno della plancia dei comandi dell'autovettura su cui viaggiava;- le Stazioni di Stigliano e di Pisticci invece, a seguito di numerosi controlli effettuati nelle arterie stradali più interne quali la SS 598 "Val D'Agri", SP 2 "Saurina" e SS 103, hanno segnalato alla Prefettura di Matera un 40enne ed un 30enne poiché, risultati nervosi ed intolleranti al controllo dei militari, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di piccole quantità di cocaina occultata negli slip, mentre un appena 20enne è stato anch'egli segnalato alla Prefettura Matera, poiché alla vista dei militari ha cercato di disfarsi di un involucro contenete una piccola quantità di marijuana.