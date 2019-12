Send by email

L'81enne ha raccontato la sua storia ai Carabinieri che hanno compreso il suo disagio

Scoperto a rubare alcuni generi alimentari, dal valore totale di pochi euro, un 81enne ha parlato ai Carabinieri della sua disperazione causata dalle difficoltà economiche e sociali, e così i militari dell'Arma hanno deciso di pagare il conto.

L'episodio è avvenuto in un supermercato di Lagonegro. I Carabinieri della Radiomobile erano intervenuti dopo la segnalazione fatta dal direttore del supermercato: l'anziano aveva nascosto il cibo in un marsupio. Preso in disparte all'interno dell'ufficio e parlando con lui, si è arrivati alla desolante scoperta.