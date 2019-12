Send by email

Arrestata per maltrattamenti nei confronti della madre 70enne

Una donna di 50 anni, originaria della Romania, è stata arrestata a Forenza per maltrattamenti alla madre 70enne. I Carabinieri allertati da una chiamata al 112 sono giunti nell’abitazione delle due donne sorprendendo la 50enne mentre percuoteva con pugni alla testa la madre convivente. I militari hanno bloccato la figlia e chiamato i soccorsi del 118 che hanno accompagnato l’anziana al pronto soccorso dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è stata medicata e successivamente dimessa, con una prognosi di 7 giorni per il trauma cranico riportato all’esito della condotta violenta della figlia.

I Carabinieri hanno appurato come negli ultimi due mesi si fossero già verificati analoghi episodi, non denunciati in precedenza dalla vittima. Il movente del gesto è verosimilmente riconducibile a questioni di carattere economico. Al termine degli accertamenti, i militari hanno arrestato la 50enne, che è stata condotta nella Casa Circondariale di Potenza.