Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Allerta maltempo per condizioni meteorologiche avverse a causa di piogge e venti intensi

È di nuovo allerta maltempo sull'Italia dove nelle prossime ore molte regioni saranno interessate da intensi fenomeni meteorologici. In particolare saranno interessate le zone tirreniche di Basilicata e Calabria. Il Dipartimento di Protezione Civile ha lanciato per domani, venerdì 13 dicembre un'allerta maltempo per condizioni meteorologiche avverse a causa di piogge e venti intensi.

L’avviso nel dettaglio prevede dalla tarda mattinata di domani venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta, sui settori costieri di Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. Fenomeni intensi che dal tardo pomeriggio di domani saranno in estensione anche a Puglia e Basilicata ionica.