Stamattina il governatore Bardi ha visitato i feriti ricoverati a Potenza

E' stata operata nella notte all'ospedale San Carlo di Potenza, ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni, la giovane di 28 anni rimasta ferita a causa di una tromba d'aria che ieri sera ha colpito Lauria. Nell'ospedale del capoluogo lucano sono ricoverate, in condizioni meno gravi, altre tre persone: una nel reparto di Neurochirurgia e due in quello di Otorinolaringoiatria.

In totale i feriti sono stati otto: ma le condizioni degli altri quattro non destano preoccupazioni. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha parlato con il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per esaminare la situazione che ha creato ingenti danni. "Li stiamo quantificando perché eventualmente sarà chiesto uno stato di emergenza: è una calamità di carattere eccezionale". Intanto Bardi stamani ha fatto visita ai quattro feriti ricoverati nell'ospedale San Carlo di Potenza.