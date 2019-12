Send by email

Andava a caccia ed è caduto in un fosso di circa dieci metri. E' questa la brutta avventura capitata ad un 61enne che è stato ritrovato ferito ma in buone condizioni. L’incidente è avvenuto a Corleto Perticara, in località Valloni, al confine tra Corleto e Pietrapertosa.

L'allarme è stato dato stamani verso le 11.00 dai familiari dell'uomo, non vedendolo rincasare. Sul posto sono prontamente intervenuti la polizia locale, i Carabinieri, il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), i Volontari della Protezione Civile di Corleto Perticara ed i sanitari del 118.