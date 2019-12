Il violento impatto è avvenuto stanotte verso le 3.00 nei pressi dell'uscita Lagonegro Sud

Un tir che viaggiava in direzione Reggio Calabria sull'autostrada A2 del Mediterraneo per cause ancora in fase di accertamento ha improvvisamente sbandato andato a schiantarsi contro il guardrail. Il violento impatto è avvenuto stanotte verso le 3.00 nei pressi dell'uscita Lagonegro Sud.

L'uomo un 56enne di origini siciliane, che molto probabilmente per un colpo di sonno ha perso il controllo del mezzo, è stato trasferito dai sanitari del 118 all'ospedale di Lagonegro, dove ha subito l'amputazione dell'arto sinistro inferiore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e la ditta specializzata per il recupero del mezzo. Il traffico ha subito dei rallentamenti per alcune ore.