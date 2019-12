Due delle sette persone coinvolte sono state trasferite nell’ospedale San Carlo di Potenza con l’elisoccorso

E’ di sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Basentana, al km 50+400, in un tratto privo di spartitraffico, in agro di Salandra. Coinvolte tre auto. Due delle sette persone coinvolte sono state trasferite nell’ospedale San Carlo di Potenza con l’elisoccorso del 118 che ha raggiunto il luogo dell’incidente con altri mezzi di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda con a bordo una conducente ha invaso il senso opposto di marcia andando a sbattere contro altre due auto, una Lancia Ypsilon, con a bordo una coppia e una Ford Focus, con a bordo una famiglia. Al momento sono gravi le condizioni della donna a bordo della Lancia Ypsilon trasferita nell’ospedale San Carlo di Potenza con l’elisoccorso del 118.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tricarico per rilievi e accertamenti ed i Vigili del Fuoco per estrarre le persone all’interno delle auto. Secondo quanto si è appreso lo scontro ha interessato alcune auto e una di queste si è capovolta. In attesa dell’avvio del lavori per lo spartitraffico più volte richiesto dalla comunità locale questo tratto della Basentana continua a registrare diversi incendi stradali.