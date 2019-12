Rinvenuti nell'abitazione oltre 30 grammi di sostanze stupefacenti e 3.600 euro in banconote

Gli uomini della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Matera, nel corso di un controllo nella zona del metapontino, hanno fermato un giovane di 28 anni intento a consumare uno spinello di marijuana. Il comportamento sospetto assunto dal giovane ha indotto i finanzieri ad effettuare una perquisizione personale, successivamente estesi all’abitazione del giovane.

A seguito delle perquisizioni eseguite, anche con l’ausilio di unità cinofile del Corpo, venivano rinvenuti oltre 30 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere, abilmente occultati in vari nascondigli, materiale vario utile per il confezionamento di dosi di narcotico e ben 3.600 euro in banconote di vario taglio, provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine delle attività, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per spaccio di stupefacenti e, nei suoi confronti, è stata adottata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno accertato che il giovane spacciatore, formalmente disoccupato, aveva avuto accesso ai benefici del cosiddetto “reddito di cittadinanza” percependo i relativi emolumenti mensili. A tale ultimo riguardo, in ossequio alla normativa di settore, è stato immediatamente avviato il previsto iter finalizzato alla sospensione del Reddito di Cittadinanza.