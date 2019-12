Erano tutti del tarantino e facevano parte di un'agenzia di security buttafuori di rientro da un locale

Tragico incidente mortale stamani verso le ore 7.00 sulla fondovalle dell'Agri al km 116 in territorio di Montalbano Jonico. Una Mercedes Classe A con cinque persone a bordo, per cause in fase di accertamento, è andata fuoristrada venendo infilzata dal guardrail.

Il bilancio è stato di un morto, un uomo 60enne che era seduto a lato del guidatore e quattro feriti, di cui due donne gravi trasportate al San Carlo di Potenza con due elisoccorso del 118 atterrate sul posto.

Gli altri due invece, sono stati trasportati all'ospedale di Policoro. Erano tutti del tarantino e facevano parte di un'agenzia di security buttafuori di rientro da un locale di Atena Lucana per una festa. Sul posto la Polstrada, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e il personale della ditta Stigliano che ha provveduto a caricare l'automobile. Il traffico ha subito dei rallentamenti per alcune ore.

