Arriva la neve in Basilicata. Secondo gli esperti, dopo alcune giornate soleggiate e con temperature sopra la norma, sono in arrivo precipitazioni nevose a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Puglia, zone interne della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per sabato 28 dicembre si prevedono cieli nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata nelle zone interne della Basilicata.

A Potenza è prevista già dalle prime ore della mattina del 28 dicembre, delle prime avvisaglie di deboli precipitazioni nevose che diventeranno intense dal pomeriggio, fino a sera inoltrata, oltre le 19,00. Sul resto della Regione freddo e precipitazioni che saranno a carattere nevoso oltre gli ottocento metri di quota.

Per la domenica ci saranno ancora delle precipitazioni nevose, ma deboli. Freddo intenso a Potenza e nei centri di montagna con temperature sotto lo zero. Nella notte del 31 dicembre Ancora freddo e localmente delle deboli precipitazioni interesseranno le zone a nord della Regione. Temperature in leggera risalita nel giorno di Capodanno, con il sole che dovrebbe fare la sua comparsa.

Oreste Roberto Lanza