Quattro colpi di pistola calibro 765 verso una Ford Focus parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario

La notte scorsa nuovamente si è verificata una sparatoria a Policoro. Il fatto di cronaca è avvenuto in via Nicotera, una strada adiacente alla strada Statale Jonica 106, nei pressi di diverse attività commerciali. Sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, per la precisione quattro da una pistola calibro 765, verso un'auto, una Ford Focus, parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario, un 50enne incensurato.

L'uomo è proprietario di un autolavaggio, che si trova proprio di fianco alla sua abitazione. Nessuno si sarebbe accorto di nulla, o meglio, si sarebbero sentiti alcuni colpi nella notte, precisamente verso l'una, ma si pensava ai soliti colpi delle festività natalizie. L'amara scoperta è stata fatta verso le 7.30 quando l'uomo è uscito di casa per recarsi a lavoro ed ha notato all’auto il finestrino posteriore rotto e alcuni fori alla carrozzeria, per la precisione alla portiera posteriore.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini del Commissariato di Polizia e quelli della Scientifica, che hanno effettuato tutto i rilievi del caso. Al momento non si fanno ipotesi concrete, ma non si esclude che possa trattarsi di un atto intimidatoria. Le indagini sono in corso e non si esclude nessuna pista.