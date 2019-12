Send by email

Le previsioni però dovrebbero migliorare a partire dalla serata di domani

Come annunciato dagli esperti meteo, la prima neve di questo inverno ha fatto la comparsa in Basilicata. Fiocchi bianchi che dal primo pomeriggio di oggi stanno imbiancando i centri al di sopra dei 500 metri di quota. Temperature vicine alla zero e raffiche di vento che intensificano il freddo.

Al momento non si registrano particolari disagi sulle principali arterie, ma è d'obbligo transitare con gomme da neve e catene a bordo. Le previsioni però dovrebbero migliorare a partire dalla serata di domani, con il sole che dovrebbe ritornare a splendere per Capodanno, con temperature sopra la media fino al giorno dell'epifania. Insomma, riavremo un assaggio di primavera.