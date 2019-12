Il fatto avvenne alla vigilia di Natale in un bar cittadino

Un 27enne del posto è indagato per omicidio preterintenzionale dopo la morte di Luigi Doti, il 37enne di Potenza. Il fatto avvenne alla vigilia di Natale in un bar cittadino, quando nel corso di una futile discussione, il 27enne improvvisamente colpì Doti con una testata in pieno volto. La corsa al Pronto Soccorso del San Carlo di Potenza e le prime cure dei sanitari non sono servite a nulla. Doti ha smesso di vivere il 27 dicembre.

La salma dell'uomo è stata messa a disposizione della Procura della Repubblica di Potenza che ne ha disposto l’autopsia. L’esame serve a comprendere se la morte è stata causata dalla testata che lo ha colpito sull’arcata sopracciliare o se invece sia avvenuta per cause naturali.

Le indagini condotte dalla Polizia e coordinate dalla Procura, stanno facendo luce sull'accaduto, anche se la questione appare alquanto intrigata.