Ore di paura proprio nella notte di San Silvestro. In corso accertamenti dei carabinieri

Ore di paura nel centro storico di Vietri di Potenza dove, nella notte di San Silvestro, dopo le 3.30 è stata data alle fiamme l’auto del vicesindaco Antonio Russo. L’auto, una Skoda Octavia, era parcheggiata a pochi passi dall’abitazione del proprietario a poca distanza dal luogo in cui erano parcheggiate altre auto.

A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco che, dopo l’opera di spegnimento, hanno messo in sicurezza l’area per consentire il recupero dell’autovettura. I carabinieri della compagnia di Potenza, intervenuti sul posto, hanno dato via alle indagini per risalire alla natura dell’incendio.

Il sindaco di Vietri, Christian Giordano, intervenuto sul posto, ha dichiarato: “Subiamo minacce, ingiurie, diffamazioni, intimidazioni, perseguitazioni che coinvolgono anche le nostre famiglie. Abbiamo sempre denunciato ma, ad oggi, purtroppo, non abbiamo avuto alcun riscontro utile e capace di limitare tali episodi, nonostante nel 90% dei casi ci sono sempre stati dei nomi e dei cognomi. Viviamo in un clima di continua tensione e purtroppo non ci sentiamo adeguatamente tutelati. Speriamo che l’episodio di questa notte possa essere utile ad avviare un’azione seria a tutela delle nostre persone, delle nostre famiglie e di tutta la comunità vietrese. La nostra bandiera di legalità da oggi dovrà sventolare ancora più forte”.