E' successo in un appartamento a piano terra in una palazzina di tre piani attualmente in disuso

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, la scorsa notte intorno alle 02.30 è intervenuta ad Oppido Lucano, per un incendio in un appartamento posto a piano terra in una palazzina di tre piani attualmente in disuso.

I Vigili del Fuoco intervenuti con un’autopompa, dopo l’opera di spegnimento, hanno messo in sicurezza l’area e nell’immediato verificato la stabilità del fabbricato. Al momento non è stato possibile determinarne le origini dell’incendio seguiranno eventuali accertamenti tecnici. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.