Sulla SS106 nel territorio tra Pisticci e Metaponto alcune tabelle segnaletiche sono state scaraventate al suolo

Come da previsioni il maltempo accompagnato da forti raffiche di vento si è presentato puntuale sulla nostra Regione. Diversi i danni segnalati dal vento forte che localmente ha raggiunto anche gli 80/90kmh, con alberi e pali della corrente elettrica abbattuti. In particolare sulla Strada Statale 106 nel territorio tra Pisticci e Metaponto, alcune tabelle segnaletiche sono state scaraventate al suolo in diversi punti.

A lavoro gli operari della ditta Stigliano per ripristinare la viabilità e recuperare le segnaletiche. Danni anche nel territorio di Matera, dove sulla Strada Statale 7 tra Matera e Laterza, il vento ha provocato la caduta di un albero che ha sbarrato in due la strada.

Il traffico è stato interrotto per consentire agli operai dell’Anas e ai Vigili del Fuoco di intervenire per rimuovere l’albero e ripristinare la viabilità. Problemi anche nel centro urbano e nella periferia della città.