Alla guida un ragazzo di origini pugliesi che ha riportato delle ferite su varie parti del corpo

Incidente stradale poco dopo le ore 23.00 di ieri sera con un Audi A5 che si è andata a schiantare contro il guardrail. L'impatto è avvenuto a Policoro sulla strada Statale 106 al km 427 direzione Taranto. Alla guida un ragazzo di origini pugliesi, precisamente di Massafra, che ha riportato delle ferite su varie parti del corpo.

Sul posto i sanitari del 118, che dopo le prime cure del caso hanno trasportato il ferito al Pronto Soccorso i Carabinieri della stazione di Policoro e i mezzi della ditta Stigliano per il recupero del mezzo. Il traffico ha subito per alcune ore dei rallentamenti per consentire tutti i rilievi del caso e per capire le cause dell'incidente.