Lotteria Italia 2019 che passerà alla storia come la più povera

La Dea bendata della lotteria Italia porta, nelle tasche dei lucani, ben 60 mila euro. Sono tre i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in Basilicata, due nel materano ed uno nel potentino. I tre biglietti, ognuno vincente da 20mila euro, sono stati venduti a Montescaglioso, Garaguso e Tito. A Montescaglioso venduto il biglietto con serie D 062407, a Garaguso serie A 128814, a Tito, serie G 180081.

Arrivano a 41.360 i biglietti venduti in Basilicata per l’edizione 2019 della Lotteria Italia, risultato sostanzialmente stabile (-0,6%) rispetto allo scorso anno. Di segno opposto i bilanci delle due province: a Potenza le vendite sono scese a 23.060 biglietti, segnando un -3,1%. A Matera, invece, il dato è positivo, con 18,300 tagliandi staccati (+5,7%).

La principale novità di questa edizione della Lotteria Italia, che passerà comunque alla storia come la più “povera” in termini di vendita di biglietti (appena 6,7 milioni, mai così in basso negli oltre 60 anni del gioco), è stata l’assegnazione di 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila. Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è andato al tagliando O 005538 venduto a Torino.

Oreste Roberto Lanza