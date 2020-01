A Lavello un 40enne è ricoverato a Melfi in prognosi riservata

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Lavello (Potenza), con l'accusa di tentativo di omicidio.

Al culmine di una lite cominciata per motivi banali, l'uomo ha colpito il rivale, di 40 anni, con una coltellata al collo: la prognosi per il ferito, ricoverato nell'ospedale di Melfi (Potenza), è riservata. Dopo un delicato intervento chirurgico l'uomo non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.