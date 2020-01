Degli operai a lavoro presso la centrale Enel, si sono trovati davanti ad uno scenario del tutto inusuale

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, questa mattina sono stati impegnati in un intervento singolare nei pressi della Torre di Satriano nel comune di Satriano di Lucania, degli operai a lavoro presso la centrale Enel, si sono trovati davanti ad uno scenario del tutto inusuale.

Questo è accaduto intorno alle 11.10, una piccola volpe probabilmente spaventata ha tentato di rintanarsi in un piccolo condotto restando incastrata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero della volpe e lasciarla in libertà in quanto non presentava nessun danno.