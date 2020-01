Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Al rifiuto del padre di prestargli la propria autovettura ubriaco lo aggredisce con calci e pugni

L’8 gennaio, nel corso della serata, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno arrestato un 43enne di Matera già noto alle forze dell’ordine, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. In particolare, il 43enne, a Matera, presso la propria abitazione, ove viveva con i propri genitori, in pieno stato di ubriachezza, al rifiuto del padre di prestargli la propria autovettura (il genitore era contrariato dato il suo stato di ebbrezza alcolica), lo aveva aggredito con calci e pugni, scaraventandolo a terra, tanto da costringerlo, successivamente, a ricorrere alle cure mediche presso il locale pronto soccorso.

Nella circostanza, il 43enne aveva aggredito anche la propria madre, nel frattempo intervenuta per proteggere il proprio coniuge. Dopo avere sfogato la propria ira, l’aggressore si era allontanato dal luogo dei fatti, molto probabilmente per sfuggire ad un eventuale arresto da parte delle forze di polizia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Matera che, raccolti i primi elementi, hanno subito avviato le ricerche dell’uomo, che è stato rintracciato e condotto in caserma.

Dagli accertamenti svolti dai militari operanti è emerso che l’aggressore, in passato, già si era reso autore di altri episodi di violenza nei confronti dei propri genitori e di altri reati, legati spesso all’abuso di bevande alcoliche. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.