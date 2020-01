In aumento in Basilicata il numero di lupi morti sulle strade

È stato rinvenuto nelle prime ore della mattinata, un esemplare di Lupo, investito sulla strada provinciale 3 ex SS175 Bradanica, in territorio di Bernalda, presumibilmente da un’auto che transitava ad alta velocità. La carcassa è stata rivenuta da alcuni automobilisti che si sono fermati per verificare se l’animale fosse ancora in vita.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il veterinario di turno dell’Asm per recuperare l’esemplare e ad avviare i controlli necessari. In aumento i casi di ritrovamenti di lupi investiti sulle strade lucane. Un caso recente, quello del 23 novembre dell’anno scorso sulla statale 407 della Basentana, in territorio di Pisticci, dove fu ritrovato un lupo a bordo strada investito da un automobilista che viaggiava oltre i limiti consentiti dalla segnaletica presente.

Oreste Roberto Lanza