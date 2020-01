Basilicata, luogo di celibi, nubili e divorziati. I dati sono forniti dal sito https://ugeo.urbistat.com

E’ Bernalda, in provincia di Matera il centro con più single. Il 43,5% della popolazione è celibe/nubile, mentre Oliveto Lucano è quello nel quale i single sono di meno: il 35 per cento. La seconda posizione, sempre nel territorio materano, appartiene a Nova Siri con il 43,2 per cento, al terzo posto si piazza Policoro con il 42,8 per cento. I dati sono forniti dal sito https://ugeo.urbistat.com. La minore incidenza di single i dati li attribuiscono ad Accettura con il 36,3 per cento e Aliano 36,5. In provincia di Potenza è Gallicchio il centro con più single davanti a Brindisi di Montagna e Armento con una percentuale similare che si attesa al 44, 7 per cento. Subito dopo San Costantino Albanese con il 34,8 per cento.

La media regionale bassa rispetto a quella nazionale: 41 per cento, quella nazionale del 42,4 per cento. La media provinciale: Matera si attesta sul 41,4 per cento Potenza sul 40,7 per cento. Importante anche i dati rilevati a riguardo di separati e divorziati. Calvera, in provincia di Potenza il picco regionale, 3,2 per cento, seguito da Castronuovo Sant’Andrea, 3,1 e Matera città 2,5. Incredibile a Sasso di Castalda: nessun si separa. La percentuale è 0,0 per cento. Segue Moliterno, Teana, Sarconi e Bella con un misero 0,2 per cento. Nel territorio materano, Colobraro fa la parte del leone: con lo 0,2 per cento non manifesta nessuna intenzione a separarsi.

A seguire Valsinni Gorgoglione, Craco e Tricarico. Ben diversa la realtà a Tursi, Grottole e Montalbano Jonico con l'1,8 per cento. Percentuali diverse, invece, per coloro che per lutto per aver perso il proprio coniuge: San Paolo Albanese è al top in Basilicata con 16,5 per cento. In provincia di Matera è Aliano con il 14,2 per cento in vetta alla classifica. Meno la percentuale di vedovanza a Pignola, in provincia di Potenza, mentre nel Materano è Craco 5,1 per cento.

Oreste Roberto Lanza