Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto le fiamme lambire la Statale

E' stato rinvenuto stamattina in una strada interpoderale adiacente alla Statale Basentana in territorio di Bernalda un camion Iveco in fiamme con caricato a bordo un trattore, molto probabilmente rubato nella notte all'interno di un'azienda agricola della zona. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto le fiamme lambire la Statale.

I malviventi sarebbero rimasti affossati con il camion nella fanghiglia della strada e non potendo liberarsi, hanno pensato bene di dare fuoco al mezzo, evitando di lasciare eventuali tracce del furto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della radiomobile di Pisticci, i Vigili del Fuoco e il personale dell'Anas per regolarizzare il traffico.

Una volta spente le fiamme, il camion e il trattore, che non avrebbe subito parecchi danni, sono stati caricati a bordo dei mezzi della ditta Stigliano.

Claudio Sole