Le fiamme improvvisamente non hanno dato scampo all'uomo che non è riuscito a mettersi in salvo

Tragedia ieri mattina a Muro Lucano, nel potentino, dove un uomo è morto a seguito di un incendio. E’ successo in contrada Malta, in prossimità di un’area boschiva dove l’uomo, un 60enne del posto, possedeva un terreno.

Dai primi accertamenti, l’uomo avrebbe dato fuoco ad alcune sterpaglie quando le fiamme però si sarebbero propagate velocemente, investendo l’uomo che non è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti sull'incendio, e gli operatori sanitari del 118 "Basilicata Soccorso".