Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

La vittima un uomo di 33 anni, è stata investita al termine degli scontri tra le tifoserie

Un morto e quattro feriti. È il bilancio di un una rissa tra due gruppi di tifosi di due squadre di calcio di Eccellenza Lucana, la Vultur Rionero e il Melfi. Il Rionero doveva scendere in campo a Brienza, dove la partita è stata annullata per quanto accaduto, mentre il Melfi era diretto a Tolve per giocare contro il Real Tolve. La vittima, un uomo di 33 anni di Rionero, è stata volontariamente investita al termine dello scontro tra le tifoserie.

L’altra persone investita è in gravi condizioni. La polizia ha fermato l’auto. Sul posto è stato trovato un tirapugni. Il grave episodio è accaduto prima delle 14. Le gare di calcio Tolve – Melfi e Brienza – Vultur Rionero sono state sospese. A bordo dell’auto che avrebbe investito due tifosi, c’erano tre persone, ora sotto interrogatorio. A Vaglio Scalo fermi due minibus su cui viaggiavano i tifosi.

La polizia scientifica nel corso dei sopralluoghi ha trovato e sequestrato poco dopo il fatto due bastoni tra i binari della ferrovia. Non esclusa l’ipotesi dell’agguato.